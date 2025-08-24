Вэнс выразил надежду на завершение конфликта на Украине в течение полугода

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: www.whitehouse.gov

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс выразил надежду, что вооруженное противостояние на Украине удастся завершить в ближайшие полгода.

«Какой бы ни был исход – закончится ли война за три или шесть месяцев, надеюсь, что не дольше, мы должны гордиться тем, что у нас есть Президент [Дональд Трамп], который пытается остановить кровопролитие», – заявил политик в интервью телеканалу NBC News (цитата по ТАСС).

Вэнс заметил также, что, на его взгляд, Президент США и должен предпринимать дипломатические усилия, чтобы положить конец конфликтам. Вместе с тем он констатировал, что мирного урегулирования на Украине невозможно достичь «в одночасье».