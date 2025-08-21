news_header_top
Политика 21 августа 2025 23:14

Трамп заявил о готовности изменить подход к конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: скриншот трансляции

Соединенные Штаты готовы примерно через две недели изменить подход к вооруженному противостоянию на Украине, если нынешняя тактика американских властей не даст результатов. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп в интервью ведущему радиостанции WSJS Тодду Старнессу.

Радиоведущий поинтересовался у американского лидера, удастся ли установить мир на Украине. «Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать [это] тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», – проинформировал собеседника Трамп (цитата по ТАСС).

При этом он не стал приводить никаких подробностей относительно того, как может измениться тактика руководства Соединенных Штатов.

#Дональд Трамп #спецоперация #Россия и США #украина и сша
