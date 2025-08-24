Трамп призвал Зеленского к переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп направил Владимиру Зеленскому послание по случаю Дня независимости Украины, в котором подчеркнул, что Вашингтон выступает за урегулирование конфликта дипломатическим путем. Об этом сообщает «ТАСС».

По словам Трампа, переговоры должны привести к прочному и долгосрочному миру.

Зеленский разместил послание американского лидера на своей странице в соцсети X и выразил надежду, что совместными усилиями удастся завершить конфликт. Однако ранее в праздничном видеообращении он заявил, что Украина не намерена идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что подобные высказывания Зеленского отражают двойственную позицию. По его мнению, украинский Президент избегает открытых возражений Трампу и поэтому балансирует между жесткими заявлениями и демонстрацией готовности к совместным действиям.