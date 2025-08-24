news_header_top
Политика 24 августа 2025 17:29

Лавров заявил о готовности встречаться с Зеленским и его нелегитимности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российская сторона признает, что украинский лидер Владимир Зеленский фактически является руководителем государства, но по Конституции Украины он не является легитимным Президентом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

«Нет, мы признаем его (Зеленского – прим. Т-и) де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – сообщил российский дипломат (цитата по ТАСС).

При этом Лавров заметил, что при подписании юридически обязывающих документов «у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным». «Согласно Конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является», – выразил уверенность он.

По словам главы МИД РФ, с учетом этих обстоятельств Президент России Владимир Путин готов встретиться с Зеленским.

«Но нет, мы не можем встретиться только для того, чтобы сфотографироваться и дать ему (украинскому лидеру – прим. Т-и) возможность заявить, что он легитимен», – уточнил Лавров.

#спецоперация #Владимир Зеленский #Сергей Лавров
