CNN раскрыл содержание разговора Байдена и Трампа после покушения

Телефонный разговор действующего и бывшего президентов Соединенных Штатов Джо Байдена и Дональда Трампа после покушения 13 июля был «коротким и уважительным». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух анонимных высокопоставленных сотрудников Белого дома.

Один из собеседников канала заметил, что Байден хотел напрямую поговорить со своим соперником на предстоящих выборах. Нынешний американский лидер сказал Трампу, что «политическому насилию нет места» в Штатах и что он не потерпит его, а также заверил в организации тщательного расследования случившегося.

Политики не разговаривали напрямую в течение нескольких лет, а общение во время дебатов в прошлом месяце происходило через модераторов, замечает в связи с этим CNN.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Двадцатилетний местный житель Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши одной из расположенных рядом построек.

Трампу пуля пробила правое ухо, один из зрителей был убит, еще двое (в том числе племянник бывшего врача экс-президента) были ранены. Как рассказал губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, погибший был жителем штата, пожарным по профессии и сторонником лидера республиканцев. Услышав стрельбу, он постарался закрыть собой свою семью.

Нападавшего на месте ликвидировали сотрудники Секретной службы, рядом с его телом нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. По данным источников газеты The Wall Street Journal, в машине стрелка обнаружены взрывные устройства. В ФБР полагают, что злоумышленник действовал в одиночку, его мотивы выясняются.