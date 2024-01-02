Венесуэла надеется вступить в БРИКС на саммите в Казани

Флан Венесуэлы

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Руководство Венесуэлы хотело бы, чтобы страна вступила в БРИКС на следующем саммите организации, который пройдет осенью 2024 года в Казани. Об этом рассказал венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью, которое дал 1 января газете Le Monde diplomatique.

«На саммите в Южной Африке Венесуэла была принята в качестве партнера. И я надеюсь, что на следующем саммите в России <...> Венесуэла присоединится к БРИКС+ в качестве постоянного члена», — заявил политик (цитата по ТАСС).

Мадуро также назвал БРИКС «будущим человечества», обратив внимание на экономический потенциал объединения и возможности Нового банка развития БРИКС. «Мы делаем ставку на БРИКС как на часть нового мира, нового баланса <...>», — пояснил Президент Венесуэлы.

По итогам саммита организации, состоявшегося в августе прошлого года в ЮАР, к БРИКС с 1 января присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Вместе с тем Президент РФ Владимир Путин в обращении по поводу начала председательства России в объединении выразил уверенность, что в той или иной форме подключиться к БРИКС хотят около 30 стран.

Намеченный на октябрь саммит в Казани Путин охарактеризовал как кульминацию деятельности России в качестве страны-председателя БРИКС. Провести саммит БРИКС именно в столице Татарстана предложил сам российский лидер.

Во время «Прямой линии» глава государства рассказал «Татар-информу», почему местом проведения мероприятия была выбрана Казань. Раис РТ Рустам Минниханов назвал прием события такого уровня большой честью и ответственностью для республики.