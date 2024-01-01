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Путин: Примерно 30 стран намерены подключиться к БРИКС
В той или иной форме подключиться к БРИКС хотят около 30 стран. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем обращении по поводу начала председательства России в объединении, сообщает пресс-служба Кремля.
«<…> конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня. Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств — партнеров БРИКС», — подчеркнул российский лидер.
При этом по итогам саммита организации, состоявшегося в августе прошлого года в Южно-Африканской Республике, к БРИКС уже присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
«Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах», — выразил уверенность Путин.
Вместе с тем стоит отметить, что новый Президент Аргентины Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС, хотя и собирается встретиться с главами входящих в эту организацию стран.
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