Великобритания ввела санкции против миллиардера Романа Абрамовича

Владелец футбольного клуба «Челси», крупный бизнесмен Роман Абрамович попал под санкции Великобритании, сообщает «Интерфакс».

В документе Минфина, опубликованном ранее, предпринимателя назвали «видным российским бизнесменом и прокремлевским олигархом».

Несмотря на то, что бизнесмен ранее отрицал «тесные связи» с российским правительством, в Лондоне приняли решение ввести санкции.

Все иностранные активы миллиардера будут заморожены, а ему будет запрещен въезд в страну.

Также британским гражданам и юридическим лицам запрещено сотрудничать и заключать какие-либо сделки с россиянами, попавшими в ограничительный список.

Кроме Абрамовича туда также попали исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, президент-предправления ВТБ Андрей Костин, президент «Транснефти» Николай Токарев, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, предприниматели Дмитрий Лебедев и Олег Дерипаска.

Все семеро были охарактеризованы правительством Великобритании, как богатейшие и наиболее влиятельные олигархи России, «чьи деловые империи, благосостояние и контакты тесно связаны с Кремлем».

Отмечается, что клубу «Челси», которым Абрамович владеет с 2003 года, разрешили продолжить футбольную деятельность.

Напомним, страны Запада ужесточили ограничения против России после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории страны уже объявили ряд крупных компаний. В ответ Правительство предложило им три варианта действий.

Ранее под новые санкции Евросоюза попали 14 представителей российского бизнеса и 146 членов Совета Федерации.