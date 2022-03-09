Под новые санкции ЕС попали 146 членов Совфеда и 14 бизнесменов из России

В новый санкционный список Евросоюза вошли 14 представителей бизнеса и 146 членов Совета Федерации. Об этом со ссылкой на заявление Еврокомиссии сообщает РИА Новости.

Имена оказавшихся в перечне пока неизвестны.

«14 олигархов и крупных бизнесменов, участвующих в ключевых секторах экономики, которые обеспечивают значительные поступления для РФ <...> а также членов их семей», — отмечается в тексте.

Санкции охватывают следующие сферы: металлургию, сельское хозяйство, фармацевтику, телекоммуникации и цифровой сектор.

146 сенаторов, оказавшихся в списке, участвовали в утверждении договоров о взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Таким образом, персональные санкции ЕС теперь затрагивают 862 физлица и 53 организации из России. Всем им запрещено находиться в странах ЕС, также оказались заморожены их активы на территории Евросоюза.

Ранее ЕС сообщил, что согласовал очередной пакет санкций против России, а также трех белорусских банков, которые будут отключены от SWIFT. Ужесточение ограничений началось после признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик и заявления Президента РФ Владимира Путина о старте спецоперации по защите Донбасса.