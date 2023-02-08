Sky News: Риши Сунак хочет предложить Киеву вооружение дальнего действия

Лондон намерен предложить Киеву поставки оружия с более дальним радиусом действия. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает РИА Новости.

«Сунак также предложит предоставить Украине вооружение более дальнего радиуса действия, чтобы нарушить способность России постоянно наносить удары по гражданской и критической национальной инфраструктуре Украины», – сказано в заявлении офиса Премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Глава британской администрации планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что он предложит Киеву расширить программы обучения украинских морпехов и подготовки пилотов для истребителей по стандартам Североатлантического альянса. На сегодняшний день продолжается подготовка 10 тыс. военнослужащих ВСУ, а до конца года инструкторы НАТО намерены подготовить еще 20 тыс. человек. Власти Великобритании также анонсировали расширение антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что США впервые включат в новый пакет военной помощи Украине ракеты большой дальности. Правительство Великобритании также не исключило возможность передачи аналогичного вооружения киевскому режиму.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с речью на концерте к 80-летию Сталинградской битвы, заявил, что России есть что противопоставить поставкам вооружений на Украину.