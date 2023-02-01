Reuters: США готовят первый пакет военной помощи Украине с ракетами большой дальности

Соединенные Штаты подготавливают очередной пакет военной помощи Украине в размере 2,2 млрд долларов. Ожидается, что в него впервые включат ракеты большой дальности, отмечает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.

Так, в новый пакет войдут бомбы малого диаметра GLSDB, запускаемые с Земли. Дальность их полета составляет около 150 км. Однако, добавляют источники, Штаты отказались передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км.

Чиновники отметили, что о новом пакете военной помощи могут объявить уже на этой неделе, причем оружие на 400 млн долларов отправится Киеву напрямую из Пентагона.

Помимо ракет большой дальности, в него пойдут другие вооружения и боеприпасы, в частности вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP и управляемые ракеты семейства GMLRS.