Путин: Против России опять будут воевать немецкие танки с крестами на бортах

Россия не отправляет свои танки к границам стран Запада, однако не оставит без ответа поставки Leopard на Украину. Об этом на концерте в Волгограде, приуроченном к 80-летию победы в Сталинградской битве, заявил Президент России Владимир Путин.

«Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылали. Но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники это не закончится», – сказал он.

Напомним, что Германия передает Киеву 14 танков Leopard 2. Также власти страны разрешили другим государствам реэкспорт своих танков.

«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», — заметил Путин.