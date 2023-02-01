Правительство Британии допускает возможность поставок ракет большей дальности на Украину
Правительство Великобритании не планирует отправлять войска на Украину, однако не исключает возможность передачи ей ракет большей дальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Премьер-министра Соединенного Королевства.
«Нет никаких планов, предполагающих отправку британских войск на Украину», — отметил собеседник агентства.
Тем не менее Великобритания допускает в дальнейшем возможность поставок ракет большей дальности. Представитель британского Премьера заявил, что «мы готовы делать все возможное, чтобы Украина могла гарантировать долгосрочный мир».
Ранее стало известно, что США впервые включат в новый пакет военной помощи Украине ракеты большой дальности.