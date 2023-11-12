Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вегетация озимых в Татарстане завершилась на неделю позднее нормы
В Татарстане вегетация озимых культур завершилась 21–24 октября, примерно на неделю позднее нормы 15–17 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
При этом пасмурная погода и отсутствие необходимого температурного режима «были неблагоприятны для подготовки зимующих культур к перезимовке», отмечают синоптики.
В частности, в большинстве районов республики 25 октября произошел переход среднесуточных температур через нуль градусов. Это на 10–14 дней раньше нормы.
Третья декада октября была холоднее обычного на один — три градуса, тогда как в целом октябрь оказался на один градус теплее обычного. Осадков на большей части территории региона выпало 135–215% от нормы, лишь в Азнакаеве количество осадков примерно соответствовало норме.
Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на республиканском совещании рассказал, что озимые не взошли на 12% площадей, хотя с начала месяца на 11% сократилось число полей, на которых не было всходов. Кроме того, 22% озимой пшеницы и 18% озимой ржи находятся в плохом состоянии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что первая декада ноября в регионе окажется на четыре градуса теплее нормы, вторая декада — на два градуса, а сам третий месяц осени в целом — на один градус.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»