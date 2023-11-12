Вегетация озимых в Татарстане завершилась на неделю позднее нормы

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В Татарстане вегетация озимых культур завершилась 21–24 октября, примерно на неделю позднее нормы 15–17 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

При этом пасмурная погода и отсутствие необходимого температурного режима «были неблагоприятны для подготовки зимующих культур к перезимовке», отмечают синоптики.

В частности, в большинстве районов республики 25 октября произошел переход среднесуточных температур через нуль градусов. Это на 10–14 дней раньше нормы.

Третья декада октября была холоднее обычного на один — три градуса, тогда как в целом октябрь оказался на один градус теплее обычного. Осадков на большей части территории региона выпало 135–215% от нормы, лишь в Азнакаеве количество осадков примерно соответствовало норме.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на республиканском совещании рассказал, что озимые не взошли на 12% площадей, хотя с начала месяца на 11% сократилось число полей, на которых не было всходов. Кроме того, 22% озимой пшеницы и 18% озимой ржи находятся в плохом состоянии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что первая декада ноября в регионе окажется на четыре градуса теплее нормы, вторая декада — на два градуса, а сам третий месяц осени в целом — на один градус.