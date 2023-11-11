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Середина ноября в Татарстане окажется на два градуса теплее климатической нормы
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В Татарстане средняя температура воздуха во второй декаде ноября будет на два градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Для всей республики климатическая норма в период с 11 по 20 ноября равняется -3,2 градуса, а для Казани — -2,5 градуса, отмечают синоптики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что первая декада ноября в регионе окажется на четыре градуса теплее нормы, а сам третий меся осени в целом — на один градус.
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