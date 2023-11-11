Площади невзошедших озимых в Татарстане сократились на 11%

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22% озимой пшеницы и 18% озимой ржи на полях Татарстана находятся в плохом состоянии. В хорошем и удовлетворительном — 64% и 74% соответственно. Кроме того, с начала месяца на 11% сократилось число площадей, на которых не было всходов, заявил на совещании в Доме Правительства РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

По его словам, озимые не взошли на 12% площадей. Кроме того, осталось обработать менее 8 тыс. га зяби, из которых 2,2 тыс. га — в Черемшанском районе, еще по 1 тыс. — в Верхнеуслонском и Рыбно-Слободском районах.

Уборочная кампания в республике вышла на финишную прямую. На сегодня на полях не убрано 5 тыс. га подсолнечника и 717 га кукурузы, оставленные на зерно. Ожидается, что уборку удастся завершить при установлении погодных условий.

По сахарной свекле убрано 98% из 52,2 тыс. га. Урожайность составляет 33 центнера с гектара. Оставшиеся площади расположены в Буинском, Тетюшском и Тукаевском районах. Также остается вывести 700 тыс. тонн корнеплодов.

На сахарные заводы уже поступило свыше 1 млн тонн сырья, или 61%. Ежедневный объем переработки составляет 14,4 тыс. тонн, что соответствует технологическим возможностям заводов.

Зяббаров отметил, что приемка продукции на неделю приостанавливалась на Буинском сахарном заводе. Решение было принято из-за переизбытка сырья. После его разгрузки и переработки приемка возобновилась, и завод восстановил работу в штатном режиме.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.