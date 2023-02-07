«Ведомости»: Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 21 февраля

Президент РФ Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному Собранию 20, 21 или 22 февраля. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трех высокопоставленных парламентариев и еще два источника в Государственной Думе (хотя официально дату им еще не назвали).

Сотрудник одной из государственных структур обратил внимание на плотный график главы государства 22 февраля, после которого начнутся выходные, связанные с празднованием Дня защитника Отечества. Поэтому он предположил, что было бы логичнее выступить с посланием до этого, когда плотность мероприятий не так высока, а россияне еще не начали отдыхать.

Еще один чиновник заметил, что слышал о подготовке к оглашению послания в 20-х числах февраля. Другой высокопоставленный представитель госструктур заметил, что послание будет оглашено 20 или 21 февраля (во всяком случае, по его словам, «вероятность весьма высока»).

Кроме того, близкий к Администрации Президента источник заметил, что «ориентировочная дата» послания – 21 февраля, но окончательное решение о времени его оглашения будет принято в пятницу, 10-го числа. Обсуждение именно этой даты подтвердил изданию другой собеседник, близкий к АП.

Ранее о том, что послание Федеральному Собранию может быть оглашено в 20-х числах февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Государственной Думе. Однако в Кремле не стали отвечать на вопрос, может ли послание Путина состояться в феврале.

Стоит отметить, что в конце прошлого года Президент России заявил, что выступит с посланием в начале будущего, 2023 года. Перенос он объяснил тем, что «динамика событий очень большая, сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

В 2022 году послание главы государства не оглашалось. По информации «Ведомостей», работа над ним велась, но была приостановлена после начала специальной военной операции на Украине, инициированной российским лидером.