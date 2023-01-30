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Политика
30 января 2023  19:31

ТАСС: Путин может огласить послание Федеральному Собранию в 20-х числах февраля

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Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию может быть оглашено в 20-х числах февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Государственной Думе.

«Послание [главы государства] может состояться 20 либо 21 февраля», — отметил собеседник агентства

При этом другой источник подтвердил, что вероятность выступления Путина с посланием в 20-х числах февраля «высока».

В конце прошлого года на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета Владимир Путин заявил, что выступит с посланием в начале будущего, 2023 года. Перенос он объяснил тем, что «динамика событий очень большая, сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

#Владимир Путин #послание федеральному собранию
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