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Официальная хроника
22 декабря 2022  19:08

Путин заявил, что послание Федеральному Собранию будет оглашено в начале 2023 года

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Послание Федеральному Собранию произойдет в начале будущего, 2023 года. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, дело в том, что «динамика событий очень большая, сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

Ранее о вероятном переносе времени оглашения послания Федеральному Собранию на начало 2023 год со ссылкой на источники рассказали ТАСС и «Коммерсантъ».

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что послание состоится, но уже не в этом году.

#Владимир Путин #послание федеральному собранию
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