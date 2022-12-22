Путин заявил, что послание Федеральному Собранию будет оглашено в начале 2023 года

Послание Федеральному Собранию произойдет в начале будущего, 2023 года. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, дело в том, что «динамика событий очень большая, сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

Ранее о вероятном переносе времени оглашения послания Федеральному Собранию на начало 2023 год со ссылкой на источники рассказали ТАСС и «Коммерсантъ».

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что послание состоится, но уже не в этом году.