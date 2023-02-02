В Кремле не стали отвечать на вопрос, может ли послание Путина состояться в феврале

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не стал говорить, когда глава государства Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному Собранию. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы своевременно проинформируем вас о дате послания», – ответил представитель Кремля на вопрос, может ли такое мероприятие пройти в феврале.

Ранее источник в Госдуме рассказывал, что событие может пройти в 20-х числах февраля. Сам Владимир Путин в конце прошлого года отмечал, что выступит с посланием в начале будущего, 2023 года.