«Важно патриотическое воспитание»: боец из Челнов пришел к дочери в детский сад

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Татарстан активно готовится к юбилею Победы. В этом году в республике запланирован ряд мероприятий, одним из которых стала акция «80 дней до Победы». На днях она стартовала в челнинском детском саду № 83 «Фея», где для ветеранов тыла и действующего военнослужащего с позывным Завод воспитанники подготовили праздничную программу. Малыши спели и станцевали, а также вручили подарки.

Идея провести акцию в детском саду принадлежит председателю ТОС «39 комплекс» Мадине Мухаметзяновой. По ее мнению, важно, чтобы дети с малых лет знали историю своей страны и уважали героев.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Для детей очень важно патриотическое воспитание. Они должны любить свою Родину, знать своих ветеранов», – подчеркнула активистка.

Воспитанники детского сада за короткое время выучили стихотворения, подготовили песни и танцы. Заведующая детским садом Светлана Бадертдинова отметила, что в преддверии юбилея в учреждении проводится множество мероприятий, включая беседы, конкурсы и создание мини-музея славы.

«Очень приятно, что родители активно поддерживают нас в этой работе», – поделилась Бадертдинова.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Среди почетных гостей мероприятия был военнослужащий с позывным Завод, отец одной из воспитанниц детского сада. Он находится на передовой с 2022 года, заключил контракт по зову патриотического долга.

«От Татарстана мы получаем письма и рисунки от детей, что поднимает наш боевой дух. Каждое письмо – это весточка из дома, напоминание, что нас любят и ждут», – рассказал Завод.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Акция «80 дней до 80-летия Победы» станет лишь частью целого ряда мероприятий в течение года. По словам Мадины Мухаметзяновой, в рамках Года защитника Отечества планируется провести акции «Окна Победы», посещение ветеранов на дому и другие инициативы.

«В течение года мы будем проводить различные мероприятия, но некоторые пока остаются в секрете», – добавила она.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В завершении праздничной программы ветераны и военнослужащий получили от организаторов татарское национальное угощение чак-чак, а также юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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