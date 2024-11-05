«Важно оставаться сплоченными»: боец СВО поблагодарил нижнекамцев за помощь

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Участники специальной военной операции поблагодарили жителей Нижнекамского района за помощь и посылки из дома.

«Благодарю за оказанную помощь. Отдельную благодарность хотелось бы выразить городу Нижнекамску за оперативную работу. В это нелегкое время самое главное — оставаться сплоченными, не забывая про долг Родине. Победа будет за нами», — говорит боец с позывным Патрик.

Накануне Дня народного единства нижнекамцы отправили 23 тонны строительных материалов, ГСМ, маскировочных сетей, теплой одежды для пострадавших жителей Курской области и именные посылки бойцам. К погрузке гуманитарной помощи присоединились и учащиеся школ. Транспорт для перевозки предоставил депутат Госдумы Айдар Метшин.

«Собирали всем городом. Каждому нижнекамцу — огромное спасибо за участие. <...> Особо ценный груз — посылки бойцам от жен, детей и матерей. Парни, ждите!» — прокомментировал мэр города Рамиль Муллин.

Все желающие могут прийти в пункты сбора помощи. В Нижнекамске они расположены на проспекте Химиков, 72Б, улицах Студенческой, 9, 13, Лесной, 55, Южной, 5А. Во всех деревнях пункты сбора организованы СТОСами и главами.

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