Из Нижнекамска в зону СВО отправили гуманитарный конвой весом 23 тонны

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Гуманитарный конвой отправили из Нижнекамска в зону СВО. В общей сложности вес содержимого составил 23 тонны — это строительные материалы, ГСМ, маскировочные сети, теплая одежда для пострадавших жителей Курской области и именные посылки бойцам. К погрузке гуманитарной помощи присоединились и учащиеся школ. Транспорт для перевозки предоставил депутат Госдумы Айдар Метшин.

«Масла у нас непосредственно для БМП, для САУ, потому что зима идет, машины надо готовить», — рассказал председатель «Союза добровольцев Донбасса» Нижнекамска Игорь Фильчегов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Также в преддверии холодов на передовой очень востребованы листы фанеры, трубы, доски и другие стройматериалы. Ими бойцы будут утеплять и укреплять блиндажи. К тому же, по мере продвижения нужно строить и новые укрепления.

«Поддержка также будет идти нашим бойцам, много именных посылок, в 430-й полк, 1231-й, точки разгрузки определены. Маршурт большой — около 5-6 тыс. километров», — поделился председатель «Союза добровольцев Донбасса» Нижнекамска.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Выстроившись в цепочку, большая группа волонтеров грузит вещи в фуру. Собралось всего порядка 30 человек. На клич о помощи отозвались городские школы и колледжи.

«Позвали, мы сразу же согласились, отозвались, приятная атмосфера, рабочая, все трудятся на общее благо», — говорит ученик 11 «А» класса Игорь Руденко.

«Все сплоченно работают и поговорить есть с кем, новые знакомства», — отозвался еще один ученик Всеволод Морозов из школы № 9.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Такой момент, когда отказаться тяжело. У наших ребят у многих папы в зоне СВО, поэтому отказов не было», — рассказала советник директора по воспитательной работе школы № 9 Ольга Шишкина.

В перерыве погрузки Фильчегов провел церемонию награждения. Он передал двум волонтерам благодарственные письма от командования и бойцов 430-го полка. Так, например, отметили Евгения Елдашова, он изготовил 10 эвакуационных тележек.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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