«Вас здесь не ждут»: Латвия с 19 сентября закроет въезд для россиян с шенгенскими визами

Начиная с 19 сентября власти Латвии закроют въезд в страну для граждан России с шенгенскими визами. Об этом заявил латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter’е.

«С 19 сентября Латвия по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией (имеется в виду специальная военная операция на Украине — прим. Т-и) ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами», — написал дипломат.

«Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут», — посоветовал глава латвийского МИД жителям соседнего государства.

Ранее решение об ограничении въезда граждан РФ, имеющих шенгенские визы, приняли власти Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

В свою очередь Совет ЕС утвердил полную приостановку упрощенного визового режима с Россией, оно вступило в силу с 12 сентября. Такой шаг стал одной из санкционных мер, ставших реакцией на проведение специальной военной операции.

Вместе с тем Президент РФ Владимир Путин заметил, что Россия не будет ограничивать въезд для представителей бизнеса, деятелей культуры, спортсменов и студентов из Европы.