Welcome, пусть приезжают и работают: Путин заявил, что РФ не обрежет контакты с Европой

Принимая решения о санкциях, запрете на въезд, Россия должна руководствоваться только своими интересами. Поэтому она не будет ограничивать въезд для бизнеса, деятелей культуры, спортсменов и студентов из Европы. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил Президент России Владимир Путин.

«МИД все время действует зеркально: в нас плюнули, мы тоже должны ответить плевком. Нам визы закрыли, значит, мы тоже должны всем закрыть. Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам», — подчеркнул он.

Президент отметил, что многие бизнесмены доверяют России и готовы работать с ней, несмотря на все ограничения. Поэтому России невыгодно «обрезать» такие связи.

«Welcome, пусть приезжают и работают», — заявил он, имея в виду всех, кто хочет работать, учиться или открывать новые производства в РФ.

Он подчеркнул, что те, кто ограничивает въезд для россиян, изолируют лишь сами себя.