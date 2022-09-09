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Политика
9 сентября 2022  12:41

Совет ЕС утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией

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Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Ожидается, что оно вступит в силу 12 сентября. Об этом сообщает РИА Новости. 

В распространенном заявлении сказано, что после вступления в силу нового порядка выдачи виз к гражданам России будут применяться общие правила их выдачи: стоимость составит 80 евро, потребуются дополнительные документы, а время рассмотрения запроса увеличится. 

После начала специальной военной операции по защите Донбасса, инициированной Президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, страны Запада начали ужесточать санкции против РФ.

#выдача виз #евросоюз
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