Совет ЕС утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией

Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Ожидается, что оно вступит в силу 12 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

В распространенном заявлении сказано, что после вступления в силу нового порядка выдачи виз к гражданам России будут применяться общие правила их выдачи: стоимость составит 80 евро, потребуются дополнительные документы, а время рассмотрения запроса увеличится.

После начала специальной военной операции по защите Донбасса, инициированной Президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, страны Запада начали ужесточать санкции против РФ.