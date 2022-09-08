«Вам здесь не рады»: Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд гражданам России

Запрет на въезд граждан России в Эстонию вступит в силу в ночь на 19 сентября, к аналогичным мерам прибегнут Латвия, Литва и Польша. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в Таллине, передает ERR.

«Ночью с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан Российской Федерации, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу», — пояснил дипломат.

Кроме того, министр обратился к россиянам и рекомендовал им не приезжать в его страну с шенгенскими визами. «Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады», — заявил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Еврокомиссия на фоне специальной военной операции на Украине разработала предложения о полном отказе от упрощенного визового режима с РФ. Вступить в силу решение может уже с 12 сентября.

Процесс получения шенгенских виз станет более длительным, сложным и дорогим. А выдачу долгосрочных и многократных виз страны ЕС значительно сократят или вовсе отменят.

Вместе с тем Президент РФ Владимир Путин заметил, что Россия не будет ограничивать въезд для представителей бизнеса, деятелей культуры, спортсменов и студентов из Европы.