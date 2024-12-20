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Варакин призвал усилить контроль за мигрантами в Верхнеуслонском районе РТ
Глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин отметил необходимость усиленного контроля за мигрантами, проживающими на территории района. По его словам, каждый человек, приехавший из других стран или регионов, каждый появившийся в селе незнакомец, должен находиться под наблюдением.
«На особом контроле должны находиться и бесхозные дома в каждом селе и деревне. Это личная ответственность глав сельских поселений», — подчеркнул Варакин.
На очередном заседании антитеррористической комиссии Верхнеуслонского района обсуждались ключевые направления работы по профилактике экстремизма и терроризма. В центре внимания оказались вопросы патриотического воспитания молодежи, вовлечения ее в спортивные секции, волонтерские и добровольческие движения.
«Эти меры являются важным инструментом в формировании устойчивых гражданских ценностей и предотвращении радикализации», — отметил Варакин.
Особое внимание на заседании было уделено мониторингу соцсетей, который является неотъемлемой частью работы по предупреждению экстремистских проявлений.
Накануне во время прямой линии Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с миграционной политикой в стране. Глава государства заявил, что «это очень чувствительный и острый вопрос». Российский лидер допустил создание отдельного ведомства по вопросам мигрантов.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ
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