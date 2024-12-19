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Путин назвал ситуацию с мигрантами «очень острой и чувствительной»
Во время прямой линии Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с миграционной политикой в стране. Глава государства заявил, что это неоднозначный вопрос.
«Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым», — выразил уверенность глава государства.
При этом Путин напомнил, что безработицы в России почти нет. Она находится на рекордно низком уровне в 2,3%.
Кроме того, Президент отметил, что первые шаги к решению вопроса уже предприняты — принят закон, требующий знания русского языка от поступающих в школы детей мигрантов.
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