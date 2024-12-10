Такси, охрана и финансы: где в Татарстане хотят запретить работать мигрантам

В 2025 году в Татарстане могут ограничить работу мигрантов в некоторых сферах деятельности — от работы в такси до ремонта компьютеров. Проект соответствующего Указа Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу. Почему вводится такая мера, справедливо ли это и хватит ли собственных ресурсов, вместе с экспертами разбирался «Татар-информ».





Самое частое табу для мигрантов сегодня — это перевозка пассажиров

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Мигранты не смогут работать в такси и лечить животных

Республика Татарстан не первый регион, где вводится запрет на работу мигрантов в ряде сфер. Ранее ограничения начали действовать в Калининградской, Калужской, Новосибирской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Югре, Якутии и Магаданской области. Самое частое табу для мигрантов сегодня — это перевозка пассажиров.

В 2025 году перечень таких регионов может пополнить Татарстан. Меры в республике, как ожидается, коснутся 10 видов экономической деятельности:

• перевозка опасных грузов;

• легковые такси и арендованные автомобили с водителем;

• предоставление финансовых услуг (помимо услуг по страхованию и пенсионному обеспечению);

• страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного соцобеспечения);

• вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования;

• деятельность в области права и бухгалтерского учета;

• ветеринария;

• охранные службы, в том числе частные;

• организация и проведение азартных игр и заключение пари, организация и проведение лотерей;

• ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

Компании и организации должны будут привести свой штат в соответствие с указом (если документ будет принят) в течение трех месяцев после его вступления в силу.

Пока в проекте документа говорится об установлении ограничения только на 2025 год.

По количеству прибывающих иностранцев Татарстан уступает лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

На учете в МВД по Татарстану стоят 97 тыс. иностранцев

По информации начальника УВМ МВД по Республике Татарстан, полковника полиции Марата Галеева, республика находится на пятом месте по количеству прибывающих иностранцев. Она уступает лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В первом полугодии 2024 года в Татарстан, по официальным данным, прибыло 205 тыс. мигрантов, что на 30 тыс. больше, чем в прошлом году. Это происходит из-за того, что республика привлекательный регион для приезжих.

На миграционном учете в УВМ МВД по РТ по итогам первого полугодия 2024 года стоит 97 тыс. иностранных граждан. Чаще всего в Татарстан приезжают мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Заметен рост числа трудовых мигрантов из Китая и Туркменистана.

«Навести порядок, но не перегнуть палку»

Депутат Айрат Фаррахов рассказал «Татар-информу», что в Государственной Думе принят большой пакет по урегулированию вопроса мигрантов.

«Сегодня людей этот момент беспокоит и очень тревожит. Было огромное количество обращений в Госдуму, особенно после известных терактов», — поделился собеседник агентства.

Также, по его словам, очень много вопросов было по созданию отдельного ведомства, которое регулировало бы вопрос миграции. Сегодня этим занимается только МВД. Но здесь, по мнению Фаррахова, «важно не перегнуть палку».

Айрат Фаррахов: «Сегодня людей этот момент беспокоит и очень тревожит. Было огромное количество обращений в Госдуму, особенно после известных терактов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша экономика и развитие требуют участия значительного количества труда мигрантов, и он незаменим. И мое глубокое ощущение, что, создавая или восполняя дефекты правоприменения, мы должны создавать условия. Чтобы люди, которые разделяют наши ценности, язык, традиции, все-таки приезжали в Россию и помогали нам поднимать и развивать нашу экономику. Поэтому все законодательные изменения должны носить не запретительный, а упорядочивающий характер», — высказал мнение Айрат Фаррахов.

Упорядочить надо многое, считает депутат. Например, сегодня на территории России находятся почти 890 тысяч нелегальных мигрантов.

«Эти люди незаконно прибывают на территории, но они ведь как-то заехали и здесь находятся. И, конечно же, любое преступление, совершенное мигрантами, становится очень резонансным. Мы здесь должны навести порядок, но не перегнуть палку», — подчеркнул эксперт.

Фаррахов считает, что все изменения должны быть направлены на то, чтобы правонарушения и преступления со стороны мигрантов находились под более жестким контролем и количество их снизилось.

«В первую очередь мы должны исходить из того, как это повлияет на качество жизни граждан: правонарушений, преступлений должно быть меньше. Это ключевой итог. Уже во вторую очередь мы должны смотреть на удорожание услуг или еще чего-то», — отметил депутат.

Фаррахов убежден, что мигранты должны находиться на российской территории на законных основаниях.

«В любом случае мы должны говорить о том, что законность пребывания людей — это безупречное, бескомпромиссное решение. Возможно, кто-то ранее взамен незаконного пребывания платил минимальную заработную плату, но результатом этого были преступления, которые шокировали всех. Поэтому, возможно, за это придется заплатить определенную цену», — подытожил Айрат Фаррахов.

«Мигранты в основном заняты в низкоквалифицированном тяжелом труде. Как правило, это стройка, извоз, доставка» Фото: © «Татар-информ»

«Острой надобности в привлечении мигрантов нет»

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов в беседе с «Татар-информом» разъяснил, что у регионов есть право ограничить любой вид трудовой деятельности.

«Значит, Правительство республики считает, что острой надобности в привлечении мигрантов нет, в этих сферах достаточно своих работников — граждан России. Мигрантов привлекают только в те сферы, где ощущается их недостаток, где складывается тяжелая ситуация без их привлечения. Поэтому это закономерно», — отметил он.

Депутат уверен, что собственных трудовых ресурсов Татарстану должно хватить и планируемый запрет на работу мигрантов никак не скажется на повседневной жизни горожан.

«Все возможные ситуации экономически просчитываются, все необходимые заключения есть, принятие указа не повлечет за собой каких-либо удорожаний. Сегодня на нашем рынке достаточное количество наших граждан, работников, которых можно и нужно привлекать», — уверен Ильдар Гильмутдинов.

Также парламентарий обратил внимание на важный аспект: по его словам, есть виды работ, в которых должны быть задействованы только российские граждане. «Независимо от какой-либо экономической составляющей», — подчеркнул он.

Если документ примут, то для жителей республики это скажется на удорожании стоимости такси Фото: © «Татар-информ»

«Такси ощутимо подорожает»

Директор компании «Трудовой арбитраж» Ильсур Киямов отметил, что сегодня на трудовом рынке во всех отраслях экономики ощущается колоссальная нехватка рабочих рук, особенно квалифицированных. И видимых причин, по его мнению, для ограничения работы мигрантов нет.

«Мигранты же в основном заняты в низкоквалифицированном тяжелом труде. Как правило, это стройка, извоз, доставка. В промышленном производстве они задействованы в меньшей степени. Например, их практически нет среди сварщиков или сборщиков, где требуется квалификация», — поделился собеседник агентства.

Он привел доводы федерального руководства в пользу трудовых мигрантов. Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «мигранты — это потребность». Россия продолжает развиваться, поэтому ей нужны рабочие руки, чтобы реализовались все планы развития. В связи с этим новые трудовые кадры всегда приветствуются.

«Федеральное правительство об этом говорит. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина обосновала постоянное повышение ключевой ставки тем, что, по ее мнению, есть системные проблемы, которые связаны в том числе с нехваткой рабочих рук», — отметил эксперт.

По словам Киямова, если документ примут, то для жителей республики это скажется на удорожании стоимости такси. Кроме того, это добавит сложностей работодателям.

«Такси, думаю, ощутимо подорожает. Остальные отрасли (которые планируется утвердить указом, – прим. Т-и), по моим наблюдениям, не имели серьезной доли труда мигрантов», — заключил собеседник «Татар-информа».

До этого глава государства Владимир Путин отметил, что власти, привлекая к работе мигрантов, должны сперва думать об интересах российских граждан. Как заявил Президент РФ, россияне примут мигрантов, если гости из других регионов будут знать и соблюдать законы Российской Федерации и хорошо владеть русским языком. При этом российский лидер подчеркнул, что если мигрант приехал в Россию, то ему должны обеспечить «человеческие условия» для жизни.