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Общество 19 декабря 2024 14:55

Президент РФ допустил создание отдельного ведомства по вопросам мигрантов

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Повышать производительность труда, развивать школы русского языка, укреплять работу в рамках МВД необходимо для решения проблем по миграционным вопросам. Об этом заявил Президент страны Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

Он перечислил ряд вариантов решения ситуации с мигрантами.

«Первый выход — чтобы сокращать количество мигрантов, нужно повышать производительность труда. Сосредотачивать результат на высокотехнологичных сферах деятельности. Второе — нужно вместе с нашими партнерами, со странами Центральной Азии, людей к этому готовить. Развивать школы русского языка. И ужесточать требования к тем, кто находится здесь», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что сегодня нужно укреплять работу в рамках МВД. «Там создавать отдельное мощное подразделение, чтобы все решалось в комплексе. Может, в будущем создать отдельное ведомство, отдельный центр, куда нужно делегировать представителей из экономических ведомств в тесной работе с ведомствами и регионами», — заявил Президент.

Ранее Путин назвал ситуацию с мигрантами «очень острой и чувствительной».

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