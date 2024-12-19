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Президент РФ допустил создание отдельного ведомства по вопросам мигрантов
Повышать производительность труда, развивать школы русского языка, укреплять работу в рамках МВД необходимо для решения проблем по миграционным вопросам. Об этом заявил Президент страны Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Он перечислил ряд вариантов решения ситуации с мигрантами.
«Первый выход — чтобы сокращать количество мигрантов, нужно повышать производительность труда. Сосредотачивать результат на высокотехнологичных сферах деятельности. Второе — нужно вместе с нашими партнерами, со странами Центральной Азии, людей к этому готовить. Развивать школы русского языка. И ужесточать требования к тем, кто находится здесь», — отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что сегодня нужно укреплять работу в рамках МВД. «Там создавать отдельное мощное подразделение, чтобы все решалось в комплексе. Может, в будущем создать отдельное ведомство, отдельный центр, куда нужно делегировать представителей из экономических ведомств в тесной работе с ведомствами и регионами», — заявил Президент.
Ранее Путин назвал ситуацию с мигрантами «очень острой и чувствительной».
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