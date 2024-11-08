Варакин — бойцам СВО: «Каждый из вас должен быть примером будущим поколениям»

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ

Глава Верхнеуслонского муниципального района РТ встретился с участниками СВО, которые в эти дни находятся в отпуске. Пообщаться с Евгением Варакиными пришли девять военнослужащих.

За чашкой чая обсуждались самые насущные проблемы, волнующие участников спецоперации. В частности, были затронуты вопросы организации реабилитации ветеранов СВО по их возвращению с фронта.

«У нас есть понимание решения этого вопроса и возможность организации этой работы в районе. Имеются и все необходимые ресурсы — учреждения здравоохранения, санатории и специалисты. Мы обязательно поддержим вас в этом», — отметил Варакин.

Также на встрече звучали вопросы о всесторонней поддержке семей участников СВО и предоставления им земельных участков под строительство жилья.

Поинтересовавшись обеспечением гуманитарной помощью воинских частей, в которых служат верхнеуслонцы, Евгений Варакин дал поручение своим заместителям более детально проработать вопрос охвата земляков поддержкой от малой Родины.

«Мы верим в вас. Верим в то, что вы вернетесь домой живыми и с победой. Главное не теряйте бдительность. И помните, именно на вас возложена миссия патриотического воспитания. От таких как вы, в том числе, зависит дальнейшее развитие нашей страны. Каждый из вас герой и должен быть примером будущим поколениям», — убежден Евгений Варакин.

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