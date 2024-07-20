Валиуллин: Очень сложно сказать, сколько существует списков с Казанской иконы

Московский список Казанской иконы Божией Матери

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Невозможно сказать, сколько было создано списков с Казанской иконы Божией Матери, но все они создавались именно в Казани. Об этом рассказал историк и иконовед Тимур Валиуллин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Казань была единственным местом распространения списков с явленной Казанской иконы, потому что прообраз только один. Списки писались в этом городе. Очень сложно говорить именно о цифрах», — подчеркнул исследователь.

При этом ученый затруднился оценить духовную значимость этих списков, так как ее «сложно материализовать». «После того, как образ признан чудодейственным, для верующих он становится более значимым. Всё это индивидуально», — пояснил он.

В частности, по словам историка, для некоторых верующих личный образок может иметь такую же ценность, как и общепризнанные святыни.

Отдельно Тимур Валиуллин прокомментировал прошлогоднее заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла об обретении нового списка Казанской иконы (позднее его на время доставили в Казань — прим. Т-и). Он сослался на оценку старшего научного сотрудника Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Натальи Чугреевой, которая и делала атрибуцию Московского списка.

«Исследование доказало, что это редчайший список с явленной иконы. По своему размеру список близок к Ярославской иконе Богородицы, которая была в 1588 году написана в Казани, потом перевезена в Романов, а в 1609 году она оказалась в Ярославле. Это мог быть список, перед которым молились Минин и Пожарский», — объяснил специалист.