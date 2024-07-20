Историк объяснил механизм ажиотажа вокруг Ватиканского списка Казанской иконы

Крестный ход с Ватиканским списком Казанской иконы Божией Матери

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Изначально ажиотаж вокруг Ватиканского списка Казанской иконы Божией Матери, который сейчас хранится в столице Татарстана, подогревался искусственно. Об этом рассказал историк Тимур Валиуллин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» в преддверии празднования явления образа.

«История нахождения иконы до 1946 года остается неизвестной, несмотря на то, что очень много публицистов в эту тему как-то проникло. Они начали распространять разные слухи о том, что икона была вывезена еще во время революции, но никаких документальных подтверждений этому нет», — отметил исследователь.

В 1946 году фотография Ватиканского списка была опубликована в книге эксперта по византийской живописи Сирила Банта «Русское искусство от скифов до Советов». «Это самое раннее появление этой иконы в источнике», — подчеркнул ученый.

«После этого в 1953 году икону приобретает Альфред Фредерик Митчелл Хеджес (английский археолог-любитель, искатель Атлантиды и один из прототипов Индианы Джонса — прим. Т-и). Об этом на сайте пишет его дочь Анна. После смерти Альфреда икона переходит Анне», — добавил Валиуллин.

«Позже началась кампания по продаже иконы. <...> В 1962 году икону перевозят в Америку и размещают ее в ячейке калифорнийского банка. Альфред Митчелл Хеджес инициировал несколько атрибуций. Данные экспертиз говорили, что икона то XVI, то XVII века. Это сознательный обман», — констатировал иконовед.

«Вся эта грандиозная компания в 60-х годах набирает обороты в Соединенных Штатах Америки, и кульминацией становится Всемирная выставка в Нью-Йорке. <...> В каталоге этой выставки Казанскую икону Божьей Матери размещают вместе с „Пьетой“ Микеланджело», — уточнил специалист.

По словам Валиуллина, «американские издания соревновались в том, кто добавит возраста иконе». В 1970 году список выкупила американская католическая организация Blue Army. В 1993 году он попал в Ватикан и до передачи патриарху Московскому и всея Руси Алексию II в 2004-м находился в личных покоях Папы Римского Иоанна Павла II. В 2005 году предстоятель Русской православной церкви передал икону Казанской епархии.