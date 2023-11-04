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Патриарх Кирилл рассказал об обнаружении подлинника Казанской иконы Богородицы
Патриарх Кирилл заявил, что обнаружен подлинник чудотворной иконы Казанской Божией матери. До этого икона XVI века считалась утраченной, сообщает ТАСС.
Заявление было сделано перед началом литургии в Успенском соборе Кремля. Здесь же верующие смогли увидеть подлинник иконы.
«Экспертиза вынесла заключение, что этот образ принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ», — сказал патриарх и напомнил, что это та самая икона, перед которой в начале XVII века молились князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.
Казанская икона Богородицы считается одной из главных православных святынь и связан с важнейшими вехами истории Российского государства и Русской православной церкви. Первое упоминание об иконе относится ко временам царствования Ивана Грозного. Долгое время считалась утраченной, однако даже многие из ее списков считались чудотворными.
Как уточнил патриарх, в последние годы икона находилась в патриаршей резиденции в Переделкине среди других икон в складском помещении.
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