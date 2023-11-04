Патриарх Кирилл рассказал об обнаружении подлинника Казанской иконы Богородицы

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Патриарх Кирилл заявил, что обнаружен подлинник чудотворной иконы Казанской Божией матери. До этого икона XVI века считалась утраченной, сообщает ТАСС.

Заявление было сделано перед началом литургии в Успенском соборе Кремля. Здесь же верующие смогли увидеть подлинник иконы.

«Экспертиза вынесла заключение, что этот образ принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ», — сказал патриарх и напомнил, что это та самая икона, перед которой в начале XVII века молились князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.

Казанская икона Богородицы считается одной из главных православных святынь и связан с важнейшими вехами истории Российского государства и Русской православной церкви. Первое упоминание об иконе относится ко временам царствования Ивана Грозного. Долгое время считалась утраченной, однако даже многие из ее списков считались чудотворными.

Как уточнил патриарх, в последние годы икона находилась в патриаршей резиденции в Переделкине среди других икон в складском помещении.