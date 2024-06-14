«Списков много – Богородица одна»: Казань встретила московский образ Казанской иконы

Спустя более четырех веков снова в Казани

В Казанском кафедральном соборе Богородицкого мужского монастыря торжественно встретили московский список Казанской иконы Божией Матери.

Святыню встретили у входа в монастырь митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, а также духовенство митрополии Татарстана и многочисленные верующие со всей республики. С молитвенным пением ее понесли в Казанский собор. Шествие выглядело как крестный ход – по-настоящему торжественно. Люди заметно волновались, каждый спешил своими глазами увидеть список Казанской иконы Божией Матери.

И вот образ внесли в обитель – точно неизвестно, но возможно, именно здесь 444 года назад был и написан этот самый список. Спустя больше четырех веков он снова оказался на Казанской земле.

Сначала был совершен молебен, а затем началась Литургия. Верующие со слезами на глазах молились перед образом и выстроились в огромную очередь, чтобы приложиться к нему.

Для Казани это исторически важное событие – ведь именно на месте, где сейчас стоит собор, была явлена Казанская икона Божией Матери. Согласно преданию, в 1579 году, когда Казань понесла большие потери после пожаров, маленькой девочке Матроне во сне явилась Богородица. Дева Мария указала место, где находится ее икона. Однако девочке никто не верил, и Царица Небесная еще много раз приходила к ней, пока родители Матроны не пошли к казанскому митрополиту Гермогену. Он велел пойти к месту, на которое указывала Божия Матерь, и тогда в земле действительно обнаружили икону.

На месте, где явился образ, построили Казанский собор, а вокруг возвели Богородицкий монастырь, где монахиней стала та самая Матрона. К Казанской иконе люди шли из разных, даже самых отдаленных уголков Земли. По сей день она является самым узнаваемым образом Богородицы во всем мире.

Образ был великой святыней в самое опасное время нашей истории

С Казанской иконы Божией Матери было сделано несколько списков, в том числе так называемые московский и ватиканский. Последний хранился в покоях папы Римского, а московский стал символом народного ополчения – с ним Минин и Пожарский одержали победу в сражении с польскими интервентами. Предводители со своим воинством держали пост, а затем, помолившись у образа, пошли в бой и одержали победу.

Специально для победоносной иконы на Красной площади в Москве был построен Казанский собор, где и хранилась святыня до 1918 года. После чего она была утрачена.

Ранее, в 1904 году, была похищена явленная икона Богородицы. О ее судьбе до сих пор нет точной информации. С приходом советской власти Казанский собор был закрыт, в здании обители оборудовали табачную фабрику, а в 1932 году взорвали, чтобы на его месте построить киностудию. Она просуществовала до 2000 года.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, возглавивший Татарстанскую митрополию в 2015 году, взялся за воссоздание главной православной казанской святыни. На закладку камня и освящение места под строительство прибыл Патриарх Московский и вся Руси Кирилл. К сожалению, практически перед самым открытием владыка Феофан скончался из-за осложнений после коронавируса. Он верил, что явленная икона рано или поздно найдется и вернется в Казань. Похоронили его за алтарем восстановленной им обители.

Ватиканский список иконы Богородицы был подарен Казани и до создания собора хранился в Крестовоздвиженском храме Богородицкого монастыря. С ним совершаются крестные ходы два раза в год – в дни почитания образа 21 июля и 4 ноября. Как раз в ноябре прошлого года, после того как завершился крестный ход, весь мир облетела новость о том, что утраченный московский список был найден.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о том, что образ обнаружили в складском помещении резиденции Святейшего Патриарха в Переделкино. Экспертиза подтвердила ее подлинность.

«Несмотря на то что образ был обретен раньше, он никогда не был представлен людям. Он находился в патриаршей келье, потому что многое нужно было выяснить перед тем, как сказать людям, что это тот самый чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский. Образ, который был великой святыней в самое опасное время нашей истории», – подчеркнул глава Русской православной церкви.

«Люди молятся сегодня Божией Матери о том, чтобы прекратилось кровопролитие»

Сегодня митрополит Кирилл в беседе с журналистами отметил, что в Казань святыню доставили во время второго этапа Всероссийского молебна о Победе. Первый прошел с мая по декабрь прошлого года. Тогда ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца был принесен почти в 100 городов России, в том числе и в Казань.

«Крестный ход идет сегодня из города в город, из места в место, из храма в храм. Люди молятся сегодня Божией Матери о том, чтобы прекратилось кровопролитие, чтобы она даровала нам победу, чтобы мир наступил на нашей земле, чтобы дети наши перестали погибать, а кровь перестала литься. Царица Небесная, как и много лет назад, оказывала поддержку нашему народу в очень сложных обстоятельствах, и сейчас, если мы всем миром будем обращаться к Божией Матери, Господь услышит вопли наших прошений и сделает так, чтобы наступили мир и благополучие», – сказал владыка.

Списков Казанской иконы огромное количество – в каждой местности есть свои чтимые образы, отметил правящий архиерей.

«Чтобы вы понимали, икона была явлена в 1579 году, а в 1589 году в честь нее в Ярославле уже строился храм. Образы расходились мгновенно, но она стала пользоваться всенародным почитанием именно после 1612 года, когда по благословению Патриарха Гермогена икона побывала в ополчении с Мининым и Пожарским. С тех пор любовь к ней стала массовой. В этом году исполняется 445 лет с тех пор, как этот образ явился у нас в Казани. Наверное, нет православного человека, в доме которого не было бы изображения Божией Матери Казанской», – поделился митрополит.

«Много разных почитаемых списков, не надо делить их на главные и второстепенные»

Владыка Кирилл подчеркнул, что уникальность московского списка не делает его главным образом Казанской Богородицы.

«В Казани люди идут к ватиканскому списку, который был передан нам в 2005 году, и у него многие получают исцеление и утешение. На Арском кладбище до сих пор находится Казанская икона, которая находилась в крипте и после кражи явленной иконы была поставлена на ее место. Она тоже очень почитаема в Казани. Много разных почитаемых списков, и не надо делить их на главные и второстепенные, потому что мы молимся не списку, мы молимся Богородице», – обратил внимание глава Татарстанской митрополии.

Главное, чтобы Господь вошел в наше сердце и мы жили с Богом на этой земле и соблюдали его святые заповеди, отметил владыка.

«Главное, чтобы люди не забывали молиться Господу, чтобы наша жизнь была наполнена его благословением. Господь сам разберется, какие образы самые важные или менее важные. Мы молимся здесь и чтим образы Богородицы, которые почитаем на нашей земле: в Раифе – образ Грузинской Богоматери, также у нас находится Седмиозерная икона. Это подлинник, с которым Казань избавилась от разных болезней – и от холеры, и от чумы. Поэтому для нас важно, чтобы мы обращались к первоисточнику. Наша с вами задача состоит в том, чтобы эти образы были намоленными», – поделился митрополит.

«Я пришел сегодня помолиться о России, ведь Богоматерь – покровительница нашей страны»

Несколько сотен людей желали сегодня обратиться к московскому списку Богородицы, и с каждой минутой желающих становилось все больше.

«Молюсь о здравии – своем и своих близких. Надеюсь на Божью помощь, для меня очень важно, что московский список доставили в наш город. Это чувство благодати и торжества», – рассказала жительница Казани Любовь. Несмотря на тяжесть в ногах, женщина стояла в очереди с надеждой приложиться к иконе.

Жительница Казани Евдокия пришла на торжество вместе со своей трехлетней внучкой.

«Внучка как только проснулась, сразу сказала “храм”. Мы не кушали и не пили, сразу пришли сюда, чтобы и причаститься, и приложиться к иконе. Конечно, мы поклоняемся Казанской иконе, но все-таки не надо сильно разделять, где древний список, а где более намоленный, ведь Божия Матерь – одна», – поделилась она.

«Приятные чувства я испытал, очень благодатные. Я пришел сегодня помолиться о России, ведь Богоматерь – покровительница нашей страны. Я молился о Победе. Этот список должен побывать во всех городах России, чтобы все жители смогли вознести свои молитвы о мире перед Царицей Небесной», – отметил казанец Алексей.

Ожидается, что крестный ход с московским списком Казанской иконы охватит 50 городов страны. В Казани образ будет пребывать до 16 июня. В это время в Казанском соборе будут совершаться молебные пения Царице Небесной.

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»