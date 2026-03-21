Валиева выступит в короткой программе под танго 30-х годов

Камила Валиева

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выступит в короткой программе на Кубке Первого канала по фигурному катанию 2026 года под песню «Утомленное солнце». Об этом рассказали в эфире Первого канала.

Песню «Утомленное солнце» впервые исполнил в 1937 году джазовый оркестр Александра Цфасмана. Слова Иосифа Альвека положены на созданную в 1935-м музыку польского танго Ежи Петерсбурского «Последнее воскресенье» (To ostatnia niedziela). Помимо этой версии, существовали еще два советских варианта данного танго, очень популярного в межвоенной Польше. Впоследствии эта музыка звучала во множестве фильмов.

Состязания пройдут сегодня и завтра, 21 и 22 марта, в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Соревнования стартуют в 14:00 21-го числа. Короткая программа у женщин начнется в 15:40, Валиева выйдет на лед шестой.

Камила Валиева вернулась в большой спорт 25 декабря прошлого, 2025 года после четырехлетней дисквалификации и стала работать в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской. На КПК-2026 она заявлена за сборную Москвы.