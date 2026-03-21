Валиева намерена исполнить четверной тулуп в короткой программе на КПК

Камила Валиева

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева намерена исполнить четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала по фигурному катанию 2026 года.

«Буду исполнять четверной тулуп в самом начале. Это интересный эксперимент в короткой программе, раньше можно было только аксель делать», – пояснила фигуристка в эфире Первого канала.

Валиева добавила, что чувствует огромную поддержку от болельщиков. Сказав им «большое спасибо», она пожелала, чтобы «они тоже получили удовольствие».

Состязания пройдут сегодня и завтра, 21 и 22 марта, в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Короткая программа у женщин начнется в 15.40 21-го числа, Валиева выйдет на лед шестой.

Камила Валиева вернулась в большой спорт 25 декабря прошлого, 2025 года после четырехлетней дисквалификации и стала работать в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской. На КПК – 2026 она заявлена за сборную Москвы.