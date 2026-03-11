news_header_top
11 марта 2026

Валиева и Петросян выступят на Кубке Первого канала

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и трехкратная чемпионка России Аделия Петросян заявлены за сборную Москвы на Кубке Первого канала-2026 по фигурному катанию. Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что данный турнир пройдет в формате битвы двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга.

За сборную Москву также выступят: Алиса Двоеглазова, Дарья Садкова, Мария Захарова, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Никита Сарновский, Григорий Фёдоров. Из дуэтов и спортивных пар столицу России представят: Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Александра Степанова и Иван Букин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

За команду Санкт-Петербурга заявлены: Дина Хуснутдинова, Софья Муравьёва, Ксения Гущина, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Пётр Гуменник, Матвей Ветлугин, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев. А также – Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

25 декабря Камила Валиева вернулась в большой спорт после четырехлетней дисквалификации и работает в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской. Аделия Петросян заняла шестое место по итогам турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2026 в Италии.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге 21 и 22 марта.

#фигурное катание #кубок первого канала #Камила Валиева
