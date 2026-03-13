«Москвичка» Валиева и Хуснутдинова из Питера: как КПК стирает вклад регионов в «фигурку»

Составы на Кубок Первого канала подтвердили диагноз: Москва и Питер превратились в «команды-пылесосы», где медали добывают фигуристы из Казани, Йошкар-Олы и Сибири. «ТИ-Спорт» анализирует, почему региональные школы стали донором для условных команд столиц и как татарстанские примы Валиева и Хуснутдинова оказались по разные стороны баррикад.





В предыдущие годы команды Кубка Первого канала делились на условные «команду Загитовой», «команду Трусовой» и «команду Медведевой»

Фото: © «Татар-информ»

«Сборные столиц» на КПК — аллюзия на ЦСКА 70-х. Болельщики регионов смотрят на противостояние своих фигуристов в командах Москвы и Питера

Если в предыдущие годы формат Кубка Первого канала был более корректным: команды делились на условные «команду Загитовой», «команду Трусовой» и «команду Медведевой», то теперь почему-то решили свести всё к противостоянию двух городов, причем хаотично перемешав составы.

Ситуация с распределением фигуристов по сборным Москвы и Санкт-Петербурга наглядно иллюстрирует наболевшую проблему поклонников фигурного катания: тотальная централизация талантов в российском спорте достигла того уровня, когда региональная идентичность фигуристов почти полностью затирается.

Особенно это заметно на примере многочисленных уроженок Республики Татарстан и близлежащих регионов, которые вполне могли бы составить конкурентоспособное ядро отдельной команды.

Вернувшаяся после дисквалификации уроженка Казани Камила Валиева на предстоящем Кубке Первого канала будет представлять некую «сборную Москвы». Дина Хуснутдинова каким-то образом оказалась в сборной Санкт-Петербурга, что выглядит совсем абсурдно. Даже если принять в расчет, что она покинула Казань, где занималась всю свою карьеру, то по логике (хотя и тоже странной) она должна была бы представлять Москву, где и тренируется теперь. В свое время по тому же пути «ходила» и Алина Загитова, чей путь неразрывно связан со столицей Удмуртии, а также татарстанскими Альметьевском и Лениногорском. А в Казани даже строится Центр фигурного катания ее имени.

По сути, это готовая сборная Татарстана мирового уровня. Та же Загитова даже после окончания карьеры не раз приглашалась в качестве «тренера» команд, так что ее участие можно было бы вписать в формат новообразованной команды. Однако в официальных списках они неизменно оказываются по разные стороны столичных баррикад. Система работает по принципу концентрации ресурсов: регионы находят и развивают таланты на начальном этапе, но как только фигурист чуть заблестит, его переход в Москву или Санкт-Петербург становится предопределенным.

По сути, вместо реального противостояния региональных школ зрителям предлагают состязание двух филиалов одной и той же национальной сборной. Вся эта ситуация сильно напоминает 70-е годы и тот самый легендарный хоккейный ЦСКА, которым сегодня принято восхищаться. Армейский клуб тогда собирал все таланты с огромной страны под «сладкие» условия — играть в хоккей вместо двухлетнего пребывания в армии.

Камила Валиева на предстоящем Кубке Первого канала будет представлять «сборную Москвы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня катки «Хрустального» или петербургского «Юбилейного» работают по тем же лекалам. Регионы — от Казани и Перми до Новосибирска и Краснодара — заботливо выращивают самородков, но как только талант начинает сверкать, его неизбежно забирает система. Это эффективно для работы на международных соревнованиях, но, как и в 70-е, оставляет регионы без своих героев, превращая внутренние состязания в схватку двух мегаполисов.

Как видно из таблицы, Татарстан и Пермский край являются крупнейшими «донорами» для столичных сборных. Ситуация, когда Пермь отдает готовую топ-пару (Чикмарева/Янченков) Москве, а Казань видит своих воспитанниц в куртках с гербом Петербурга, лишь подтверждает тезисы болельщиков: пока лучшие кадры из других городов будут «подтягиваться» в столицы для усиления их внутренних составов, развитие фигурного катания в стране будет оставаться географически перекошенным.

Почему в «сборной Москвы» практически нет москвичей?

Дарья Садкова представляет Республику Марий Эл: она родилась в Йошкар-Оле, где с 2013 года и делала свои первые шаги на льду в местной спортивной школе у Оксаны Низовой, Ольги Язьковой и Людмилы Скворцовой, прежде чем присоединиться к команде Этери Тутберидзе.

Мужское одиночное катание в этом списке прочно связано с Санкт-Петербургом. Макар Игнатов родился в Северной столице и сменил множество тренеров и школ в родном городе — от школы Алексея Мишина до группы Евгения Рукавицына. Его коллега Андрей Мозалев также является петербуржцем, начавшим заниматься спортом в СШОР Санкт-Петербурга вслед за старшей сестрой. Особняком стоит Марк Кондратюк, который родился в Подольске Московской области, хотя профессиональное обучение и начал позже в московской школе «Москвич».

В парных видах и танцах на льду география участников также выходит далеко за пределы Москвы. Елизавета Пасечник родилась в Нижнем Новгороде и начинала карьеру как одиночница в родном городе, а ее партнер Дарио Чиризано, хотя и представлял Россию, родился в итальянском городе Кротоне, получая спортивное образование уже в российских школах. Александра Степанова родилась в Санкт-Петербурге в спортивной семье, как и знаменитая пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: Александра до перехода в пары была одиночницей в группе Алексея Мишина, а Дмитрий является коренным петербуржцем и воспитанником местной школы парного катания.

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова, Михаил Шаров и Татьяна Фладе

Особое место в так называемой сборной Москвы занимает пермская школа фигурного катания, которую представляют Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков: оба спортсмена родились в Перми и начали свой путь в СШОР «Старт», славящейся своими традициями в подготовке сильных пар.

Питер вывозят свои, но и «приглашенных звезд» хватает

В сборной Санкт-Петербурга пусть и тоже немалое представительство из других регионов, но все же назвать ее «легионерской» язык вряд ли повернется. Питерские корни или корни из области имеют Василиса Кагановская, Екатерина Миронова, Евгений Устенко, Анастасия Мишина, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи и Евгений Семененко.

Однако и собранных из других регионов спортсменов у питерцев тоже хватает. Женское одиночное катание в этой группе представлено широкой географией. Ксения Гущина родилась в Перми и до своего переезда тренировалась в известной пермской СШОР «Орленок». Софья Муравьева — москвичка, начавшая спортивный путь в школе ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. Камилла Нелюбова родилась в Краснодаре, где начала заниматься фигурным катанием в местной спортивной школе по зимним видам спорта, и только в возрасте 10–11 лет переехала в Москву, где сначала тренировалась у Марины Кудрявцевой, а затем у Елены Чайковской.

Анна Фролова родилась в подмосковных Мытищах, хотя базовую подготовку получала в столичных клубах «Синяя птица» и ЦСКА. Дина Хуснутдинова представляет татарстанскую школу: она родилась в Заинском районе Республики Татарстан, а всю базовую подготовку получила в Казани, в спортивной школе «Стрела». Там она тренировалась под руководством Надежды Заякиной до своего перехода в группу Этери Тутберидзе летом прошлого года.

Фото: fsrussia.ru / Мария Евтеева, Юлия Комарова, Михаил Шаров

Среди мужчин-одиночников, не являющихся петербуржцами, выделяются представители Москвы и Сибири. Матвей Ветлугин родился в Москве и начинал заниматься в школе «Москвич», прежде чем сменить тренировочную базу. Николай Угожаев родился в Новосибирске: он начинал заниматься в местной школе «Энергия» и только в подростковом возрасте перебрался в Питер для продолжения профессиональной карьеры в клубе Тамары Москвиной.

В танцах на льду и парном катании важную роль играют спортсмены из Подмосковья и Поволжья. Максим Некрасов является уроженцем города Одинцово, где он и начинал свой путь в местной СШОР имени Александра Горшкова. А в парном катании есть еще одна представительница Казани: Юлия Артемьева родилась и выросла в столице Татарстана и делала свои первые шаги в школе «Ак Буре», прежде чем переехать в Пермь для создания пары с Алексеем Брюхановым, который сам является коренным москвичом и воспитанником столичной школы «Вдохновение».