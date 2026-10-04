Валиева представила в Мексике новый номер «Фрида»

Фото: fsrussia.ru

Лишенная нейтрального статуса российская фигуристка Камила Валиева выступила на шоу мексиканского фигуриста Донована Каррильо Passio Live в Мехико. Она представила свою короткую программу сезона 2026–2027 годов и новый показательный номер «Фрида», видео появилось в социальных сетях.

Помимо Валиевой, в шоу принял участие российский фигурист Марк Кондратюк, также лишенный нейтрального статуса по решению Международного союз конькобежцев (ISU). Также на лед вышли уроженки России Виолетта Афанасьева и Евгения Лопарева (в паре с французом Жоффре Бриссо).

Мексиканская публика долго аплодировала Валиевой и Кондратюку. Ранее организаторы шоу отмечали, что россиянка открыла новую эру в фигурном катании и теперь представит это наследие на катке в Мехико.

Дисквалификация Валиевой завершилась 25 декабря 2025 года. В феврале она вернулась к состязаниям, однако в сентябре ISU повторно отказал россиянке в нейтральном статусе. Однако это решение не распространяется на коммерческие ледовые шоу. «Юристы работают, мы будем бороться за свои права», – заявляла спортсменка.

Подробнее о ситуации в отечественном фигурном катании читайте в материале «Татар-информа» Страх золота Трусовой, сдалась ли Валиева и пересборка Петросян: обзор «фигурки».