Страх золота Трусовой, сдалась ли Валиева и пересборка Петросян: обзор «фигурки»

Петросян проверяет, кем она стала без Тутберидзе. Валиева едет в Мексику вместо борьбы за возвращение. Трусова доказывает, что давление «только первое место» ее не сломает, – в обзоре «ТИ-Спорта»





Аделия Петросян

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров

Как Петросян откатала короткую программу в Батуми – первый международный старт после Олимпиады и без Тутберидзе

Аделия Петросян вышла на лед в Батуми на Trialeti Trophy – первый международный старт после Олимпиады в Милане и первое появление на соревнованиях после ухода от Этери Тутберидзе. Короткая программа под «The Show Must Go On»: двойной аксель, тройной лутц, первое вращение – судьи поставили четвертый уровень. После утреннего срыва на тренировке программа держалась.

Главная загвоздка дождалась своего часа: к тройному флипу Аделия добавила только двойной тулуп. Каскад сохранился, падения не было, но осторожность обошлась дорого. К тому же связка вышла на 2 секунды раньше нужного, не попав во вторую половину программы. Вместо 7,26 балла – 6,60.

Аделия Петросян с короткой программой Фото: скриншот с трансляции Okko

Дальше Петросян собралась: второе вращение и дорожка – четвертые уровни, финальное вращение после пересмотра подняли со второго на третий. Итог – 68,42. По технике 36,97 против 41,70 у Нины Петрыкиной, по компонентам 31,45 против 32,99. Отставание – 6,27 балла.

После проката Аделия объяснила осторожность: «Было очень страшно выходить на лед. Я просто побоялась скрутить тройной тулуп, чтобы не приземлиться на пятую точку», – поделилась спортсменка с «Чемпионатом».

По трансляции было видно, что Петросян отреагировала на свой прокат с подчеркнутой холодностью – ни лишних жестов, ни ярких эмоций. Сдержанность, собранность, взгляд в одну точку.

Инна Гончаренко и Аделия Петросян Фото: скриншот с трансляции Okko

Произвольная программа – завтра. Именно там станет ясно, насколько короткий прокат был разведкой, а не пределом. Петросян идет четвертой, и борьба за итоговое место еще впереди.

От лишения статуса к мексиканскому льду: почему Валиева не пошла в CAS

Пока Петросян разбиралась с нервами на льду, вокруг Камилы Валиевой разворачивался сюжет, которого мало кто ожидал. Валиева так и не подала апелляцию в CAS – заявления не поступило, вопрос повис в воздухе.

В августе 2026 года Международный союз конькобежцев присвоил Валиевой нейтральный статус, открыв ей путь к международным соревнованиям после четырехлетней дисквалификации, истекшей 25 декабря 2025 года. Однако уже в сентябре ISU этот статус отозвал: украинская федерация подала протест, указав на связи фигуристки с клубом «Навка», находящимся под санкциями. ISU признал, что Валиева не соответствует критериям нейтральности. Внутренняя апелляция в ISU была отклонена.

После отказа ISU следующим шагом мог стать Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Но, как подтвердили в CAS, заявления от Валиевой так и не поступило.

«На сегодняшний день CAS не получал никаких апелляций от Камилы Валиевой по этому вопросу», – сообщили в пресс-службе суда.

Для сравнения: другие российские фигуристы, также лишенные нейтрального статуса, – Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин – в CAS обратились. Валиева – нет. Это решение фактически закрыло ей путь к международным турнирам на текущий сезон.

Камила Валиева Фото: телеграмм-канал фигуристки

3 и 4 октября 2026 года Валиева выйдет на лед в Мехико. Passio Tour 2026 – ледовое шоу, организованное мексиканским фигуристом Донованом Каррильо. Арена Pista de Hielo Santa Fe, начало – в 19:30. Это первое официальное зарубежное выступление Камилы после завершения дисквалификации.

Трусова, которую мы не видели: не золото, а выживание

Александра Трусова (Игнатова) выступит на турнире серии «Челленджер» в Казахстане 7–10 октября, и уже сейчас понятно: это не просто очередной старт, а один из самых нервных отрезков сезона. Фигуристка сама призналась, что волнение пришло непривычно рано – еще до контрольных прокатов, сразу после Японии. Причина проста: чтобы попасть в запасные на этапы Гран-при ISU, ей нужно стать первой. И это условие давит сильнее, чем сама конкуренция.

«Тот факт, что надо становиться первой, чтобы попасть в запасные, меня сильно нервирует. Я вообще не люблю такое ограничение, что только первое место», – сказала Трусова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что, если бы знала о новых правилах заранее, строила бы календарь иначе.

«Начала бы заранее кататься на „челленджерах“. Да и вообще мы выбирали бы, где вероятнее всего стать первой», – аргументирует свое мнение фигуристка.

Шансы на победу у нее по-прежнему высоки – по классу она заметно выше большинства участниц. Но главный вопрос не в медалях, а в том, справится ли она с давлением, которое сама же и описала. Чистый прокат в Казахстане даст ей больше, чем очередное золото: он вернет уверенность, которой сейчас явно не хватает.

Александра Трусова и Анна Фролова на гран-при в Токио Фото: соц сети фигуристки

Помимо Трусовой, в Алматы на лед выйдут фигуристки Мария Захарова и Дина Хуснутдинова. Изначально в списке значилась и Анастасия Горбачева, однако из-за проблем со здоровьем она пропустит этот турнир и планирует выступить на следующем этапе – в Венгрии. Турнир в Будапеште, куда переориентировалась Горбачева, пройдет с 15 по 18 октября.