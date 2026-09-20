Валиева впервые высказалась о лишении нейтрального статуса

Фото: скриншот с прямой трансляции Первого канала

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве ее нейтрального статуса. Это заявление прозвучало в Москве во время контрольных прокатов сборной России.

«Юристы работают, мы будем бороться за свои права», — цитирует спортсменку корреспондент «Чемпионата».

Напомним, что нейтральный статус, позволявший Валиевой участвовать в международных соревнованиях, был получен в августе 2026 года.

Однако позже ISU отозвал его. В сентябре фигуристка пыталась оспорить это решение, но ее апелляция была отклонена.