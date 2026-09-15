Камила Валиева выступит в Мексике

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в шоу Донована Каррильо в Мексике.

20-летняя спортсменка выйдет на лед арены Pista de Hielo Santa Fe в Мехико 3 и 4 октября. Об этом сообщает мексиканское издание Redeportiva MX со ссылкой на анонс организаторов.

Организаторы шоу в соцсетях отметили, что Валиева встает в один ряд с самыми выдающимися фигуристками своего поколения. Обладательница мирового рекорда, по их словам, открыла новую эру в фигурном катании, и теперь она представит это наследие на катке в Мехико.

Шоу возглавит двукратный участник Олимпийских игр Донован Каррильо — главная звезда мексиканского фигурного катания. Вместе с Валиевой выступят чемпионка Европы Луна Хендрикс (Бельгия), вице-чемпион Европы Александр Селевко (Эстония), призер чемпионата четырех континентов Киган Мессинг (Канада), Роман Садовский (Канада), а также танцевальный дуэт Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо (Франция) и другие фигуристы.

Билеты на представление 3 октября были распроданы менее чем за 20 дней, поэтому на следующий вечер организаторы запланировали второе шоу. Ранее Passio Tour прошел в Монтеррее и Керетаро.

Дисквалификация Валиевой завершилась 25 декабря 2025 года. В феврале она вернулась к соревнованиям, однако в сентябре Международный союз конькобежцев повторно отказал россиянке в нейтральном статусе.

Это решение не распространяется на коммерческие ледовые шоу.