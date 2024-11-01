Валиева планирует продолжить карьеру после окончания дисквалификации

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российская фигуристка Камила Валиева заявила журналистам, что намерена продолжить спортивную карьеру после окончания срока дисквалификации. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, мысли есть, потому что это не точка. Последнее выступление было не самым удачным и не самым хорошим для меня — это чемпионат России. Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», — заметила Валиева.

«Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», — заверила фигуристка.

«На данный момент я потихоньку прихожу в форму. Конечно, присутствует некий мандраж перед каждым выступлением. <...> Больше уверенности в себе, буду стараться усложнять контент, так как соревнований на данный момент нет, плюс-минус полтора года. Так что надо не отставать от девчонок», — детализировала ближайшие планы спортсменка.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января этого года дисквалифицировал Камилу Валиеву за употребление запрещенного препарата триметазидина, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем отстранении. Оно отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

В результате Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России, а 30 января Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на зимних Олимпийских играх 2022 года. Вместе с тем она остается чемпионкой мира среди юниоров 2020 года.

CAS 25 июля оставил без изменения решение о перераспределении медалей на командном турнире Олимпиады из-за дисквалификации фигуристки, а 2 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на само решение о дисквалификации Камилы Валиевой.