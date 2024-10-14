В Татарстане готовы поддержать возможное ледовое шоу Валиевой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство спорта Татарстана поддержало бы фигуристку Камилу Валиеву в создании ледового шоу, если бы та пожелала заняться подобным проектом. Об этом заявил глава ведомства Владимир Леонов, передает РИА Новости.

Ранее свое ледовое шоу «Хранители времени» представила в Казани олимпийская чемпионка Алина Загитова. Премьера проекта прошла 29 августа на площадке «Татнефть Арены». Показ был приурочен ко Дню республики, выступление посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы всегда всех поддерживаем. У нас достаточно часто со своими шоу гастролируют Татьяна Навка, Этери Тутберидзе. Как раз там выступали и Камила Валиева, и Алина Загитова. Административно мы всегда открыты, тем более наших, доморощенных, всегда поддержим», — подчеркнул Леонов, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр спорта РТ напомнил о наличии в Казани хорошего ледового дворца и опытных людей для подготовки площадки. «Вообще у ледовых шоу большая перспектива, это очень востребовано», — уверен он.

Недавно Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил без изменения решение о перераспределении медалей на командном турнире из-за дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх 2022 года. Апелляции российской стороны были отклонены.