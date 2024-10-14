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В Татарстане готовы поддержать возможное ледовое шоу Валиевой
Министерство спорта Татарстана поддержало бы фигуристку Камилу Валиеву в создании ледового шоу, если бы та пожелала заняться подобным проектом. Об этом заявил глава ведомства Владимир Леонов, передает РИА Новости.
Ранее свое ледовое шоу «Хранители времени» представила в Казани олимпийская чемпионка Алина Загитова. Премьера проекта прошла 29 августа на площадке «Татнефть Арены». Показ был приурочен ко Дню республики, выступление посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Мы всегда всех поддерживаем. У нас достаточно часто со своими шоу гастролируют Татьяна Навка, Этери Тутберидзе. Как раз там выступали и Камила Валиева, и Алина Загитова. Административно мы всегда открыты, тем более наших, доморощенных, всегда поддержим», — подчеркнул Леонов, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр спорта РТ напомнил о наличии в Казани хорошего ледового дворца и опытных людей для подготовки площадки. «Вообще у ледовых шоу большая перспектива, это очень востребовано», — уверен он.
Недавно Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил без изменения решение о перераспределении медалей на командном турнире из-за дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх 2022 года. Апелляции российской стороны были отклонены.
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