CAS отклонил апелляции по делу Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд оставил без изменения решение о перераспределении медалей на командном турнире из-за дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх-2022. Апелляции российской стороны были отклонены, сообщает CAS.

Апелляции были поданы Олимпийским комитетом России, Федерацией фигурного катания на коньках России, а также самими спортсменами.

Напомним, что российская спортсменка была дисквалифицирована на четыре года. Причиной послужило нарушение антидопинговых правил. Решением Международного союза конькобежцев результаты Валиевой на Олимпиаде были аннулированы, а сборная России в командном турнире по фигурному катанию была смещена с первого на третье место.