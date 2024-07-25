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CAS отклонил апелляции по делу Камилы Валиевой
Спортивный арбитражный суд оставил без изменения решение о перераспределении медалей на командном турнире из-за дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх-2022. Апелляции российской стороны были отклонены, сообщает CAS.
Апелляции были поданы Олимпийским комитетом России, Федерацией фигурного катания на коньках России, а также самими спортсменами.
Напомним, что российская спортсменка была дисквалифицирована на четыре года. Причиной послужило нарушение антидопинговых правил. Решением Международного союза конькобежцев результаты Валиевой на Олимпиаде были аннулированы, а сборная России в командном турнире по фигурному катанию была смещена с первого на третье место.
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