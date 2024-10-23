Фигуристка Валиева про Казань и саммит БРИКС: Я не устаю хвалить свой родной город

Фигуристка Камила Валиева гордится родной Казанью и тем, что столица Татарстана принимает много событий мирового масштаба. Об этом спортсменка написала в своем телеграм-канале.

«Я не устаю хвалить свой родной город, потому что в Казани переплетаются восточная и западная культуры», - пишет она в после.

Валиева отметила, что, каждый, кто хотя бы раз бывал в Казани, вспомнит вкусные блюда татарской кухни, Кремль и радушие местных жителей.

Также фигуристка рада, что именно Казань стала местом проведения мировых событий и встреч лидеров-стран. Саммит БРИКС – один из них.

«Например, сейчас в Казани проходит Саммит БРИКС, на который специально приехали лидеры более 20 государств. Цифры, конечно, впечатляют, поэтому меня охватывает гордость за свой родной город», - отмечает спортсменка.

Она также пригласила всех желающих посетить Казань, отметив, что «сейчас самое время».

видео: телеграм-канал Камилы Валиевой