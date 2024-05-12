Валерий Герасимов в Казани в 2019 году

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Генерал армии Валерий Герасимов останется начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается военной составляющей (в работе Министерства обороны РФ — прим. Т-и), это назначение (Андрея Белоусова на пост руководителя оборонного ведомства — прим. Т-и) никоим образом не будет изменять нынешней системы координат», — заметил Песков.

«Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока в настоящее время не предусматривается», — пояснил представитель Кремля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу. Песков позднее объяснил логику этого решения главы государства.