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Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны
Президент РФ Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны России бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Upd. (21.30): Андрей Рэмович Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве. Окончил экономический факультет Московского государственного университета. Доктор экономических наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
С 2006 по 2008 год Белоусов был заместителем министра экономического развития РФ, с 2008 по 2012 год — директором Департамента экономики и финансов Аппарата Правительства РФ. С 2012 по 2013 год — министр экономического развития РФ, с 2013 по 2020 год — помощник Президента России. С 2020 по 2024 год — первый заместитель Председателя Правительства РФ.
С 2012 года пост министра обороны России занимал генерал армии Сергей Шойгу.
Ранее стало известно, что в новый состав Правительства России не войдут исполняющие обязанности вице-премьеров Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко.
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